قال مسئول أمريكي لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، إن القوات الأمريكية قصفت مواقع في اليمن تابعة لجماعة الحوثي، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المسئول في تصريحاته أن الضربة استهدفت 4 صواريخ باليستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق، مشيراً إلى أن الضربة جاءت بعد استهداف الحوثيين، أمس الاثنين، ناقلة الحاويات "جيبرالتار إيجل".

وأمس الاثنين، كشف الجيش الأمريكي تفاصيل واقعة الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي على السفينة المملوكة لشركة أمريكية قبالة سواحل عدن.

وقال الجيش، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون أصاب سفينة الحاويات جيبرالتار إيجل أو (نسر جبل طارق) التي تمتلكها وتديرها شركة أميركية وترفع علم جزر المارشال، يوم الاثنين، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".

وقالت شركة "إيجلبالك شيبنج" الأمريكية، أمس الاثنين، إن سفينتها "نسر جبل طارق" للبضائع الجافة استُهدفت "بمقذوف مجهول" في أثناء إبحارها على بعد100 ميل قبالة خليج عدن وتعرضت حمولتها لأضرار محدودة.