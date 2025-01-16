الرئيس اللبناني: نرحب باتفاق يؤدي إلى نهاية الواقع المأسوي في غزة

رحب الرئيس اللبناني جوزف عون، بالتوصل إلى اتفاق يؤمل أن يؤدي إلى نهاية الواقع المأسوي في غزة، مقدرا الجهود الدولية التي بذلت في هذا الصدد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس، عن عون، قوله إن الالتزام الجدي من قبل إسرائيل ببنود الاتفاق يحتاج إلى متابعة من الدول الراعية والأمم المتحدة؛ لأن العدو الإسرائيلي عوّدنا على التملص من التزاماته والتنكر للقرارات الدولية، ولعل ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لوقف اطلاق النار خير دليل على ذلك.

وجدد الرئيس عون، تأكيد حق الفلسطينيين في دولتهم استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق الجديد سوف يسمح ببدء عودة المهجرين الفلسطينيين إلى ديارهم، بالتزامن مع ضرورة إطلاق عملية إعادة إعمار ما تهدم في غزة المنكوبة.