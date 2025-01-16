إزالة بؤر للنباشين ورفع 100 طن من المخلفات والتراكمات بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، على أهمية مواجهة المظاهر العشوائية وإزالة كافة المخالفات والتعديات التي تؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تواصل محافظة البحيرة حملاتها المكثفة التي تنفذها لجنة مشتركة من القوات المسلحة وإدارة البيئة بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بهدف إعادة الانضباط للشوارع وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

حيث واصلت الحملة المكبرة عملها بمدينة دمنهور في يومها الثاني، واستهدفت مواقع جديدة كانت تمثل بؤرًا للنباشين لتجميع وفرز المخلفات.

وشملت نتائج الحملة التعامل مع تجمع عشوائي لفرز وتخزين المخلفات يعمل به عدد كبير من النباشين بجوار مستشفى الحميات، وأسفرت الجهود عن إزالة ورفع 50 طنًا من المخلفات الصلبة، وتحرير محضر بيئي، مع تحميل المخالف كافة النفقات.

كما تم إزالة مقلب عشوائي آخر بمنطقة شبرا على مساحة 2000 متر مربع، كان يستخدم في جمع وفرز المخلفات وتربية المواشي بشكل مخالف، وتم رفع أكثر من 50 طنًا من المخلفات وإزالة كافة الأنشطة غير القانونية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار تلك الحملات بمختلف المدن والمراكز، مشددةً على أن القانون سيُطبق بحزم على المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.