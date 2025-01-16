آثار عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للبكالوريوس

أعلن الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية آثار عين شمس، انتهاء كامل أعمال امتحانات مرحلة البكالوريوس ورصد النتائج للمستويات الأربعة.

وأضاف عميد الكلية أن نسب النجاح العامة للمستوى الأول بلغت ٨٠.٣٨% ، و٩٩.٢٨% للمستوى الثاني ، و ٩٩.٧% للمستوى الثالث ، و ٩٩.٩% للمستوى الرابع.

وأوضحت د.نوال جابر محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم الإنتهاء من أعمال الامتحانات لمرحلة البكالوربوس (المستويات الأربعة بكافة برامجها) يوم الأربعاء ١٥ يناير ، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًا ؛ في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه الجامعة منذ سنوات من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المُعد من قِبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS .

ويمكن لطلاب الكلية الإطلاع على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من هنا.

مع العلم أنه من المقرر فتح باب الالتماسات بدءًا من يوم الأحد 19وحتى الثلاثاء 21 يناير 2025.