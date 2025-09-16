مفوض أممي: يجب وضع حد للمجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ ما يقرب من عامين

قال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن استهداف إسرائيل لقطر "ينتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي".

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال اجتماع طارئ عُقد ضمن الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بشأن هجوم إسرائيل على قيادة حركة "حماس" بالدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري.

وأفاد تورك أن هجوم إسرائيل على المفاوضين في الدوحة يشكل "انتهاكا صادما للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة لسلامة عمليات الوساطة والتفاوض في جميع أنحاء العالم".

وأدان تورك الهجوم ودعا مجلس حقوق الإنسان وجميع الحكومات إلى أن تحذو حذوه.

وأضاف: "استهداف الأطراف المشاركة في أنشطة الوساطة المدعومة دوليا على أراضيها يقوض الدور الرئيسي لقطر كجهة ميسّرة ووسيطة سلام. هذا هجوم على الجهود العالمية لحل النزاعات سلميا".

وجاء الهجوم على قطر، والذي يعد الأول من نوعه ضد دولة خليجية، رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وحث تورك مجلس حقوق الإنسان على إعادة التأكيد على الأهمية المحورية لعمليات الوساطة ومحاسبة مرتكبي عمليات القتل غير المشروعة.

وتابع: "تزامن الهجوم الإسرائيلي مع أعمال أخرى تدمر أي إمكانية لحل الدولتين التي تشكل السبيل الوحيد للسلام المستدام. ففي اليوم نفسه، أطلقت إسرائيل مرحلة جديدة من هجومها على غزة، وطالبت ما يقرب من مليون شخص بمغادرة مدينة غزة دون اتخاذ التدابير اللازمة لسلامتهم وأمنهم. وهذا انتهاك واضح آخر للقانون الإنساني الدولي".

ودعا تورك إلى وضع حد للمجازر المستمرة في غزة منذ ما يقرب من عامين، مؤكدا أن الدول الأعضاء لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك.

وأردف: "يجب على الدول وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تنتهك قوانين الحرب، ويجب عليها ممارسة أقصى قدر من الضغط لضمان وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيا، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة".

وفي 9 سبتمبر الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت "حماس" نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.