موراتا: ربما أكشف كواليس رحيلي عن ميلان بعد الاعتزال

رفض النجم الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم نادي كومو الإيطالي حاليًا، وصف موسمه الماضي بـ"السلبي"، مشددًا على أنه كان عامًا ناجحًا توج خلاله بثلاثة ألقاب، رغم الطريقة التي غادر بها نادي ميلان، والتي فضل عدم الخوض في تفاصيلها، مشيرًا إلى أنه "ربما يتحدث عنها بعد الاعتزال".

وفي تصريحات صحفية عقب تعادل فريقه كومو (1-1) أمام جنوى في الدوري الإيطالي، قال موراتا: "إذا كان الفوز بثلاث بطولات يُعد موسمًا معقدًا بالنسبة للبعض، فأنا لا أوافق على هذا الرأي".

وأوضح أن موسمه لم يكن سلبيًا، مؤكدًا: "فزنا على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بدوري الأبطال، وحققنا السوبر الإيطالي بعد الانتصار على يوفنتوس وإنتر. نعم، طريقة خروجي من ميلان لم تكن جيدة، لكن لا يمكنني الحديث عنها الآن. ربما سأتحدث لاحقًا، بعد أن أتوقف عن اللعب".

وكان موراتا قد انضم إلى ميلان في صيف 2024 قادمًا من أتلتيكو مدريد، لكنه لم يُكمل موسمه مع الروسونيري، إذ انتقل في يناير 2025 إلى جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة، حيث فاز معهم بلقبين إضافيين.

وفي وقت سابق، تحدث موراتا بشكل مقتضب عن خروجه من ميلان قائلاً: "الأمور لم تكن تسير بالسوء الذي صوّره البعض، لكنني عايشت أشياء لم أمرّ بها من قبل، وقررت الرحيل لأنني لم أعد أشعر بالراحة. لم أرغب في أن أكون مشكلة للنادي".

النجم الإسباني صاحب الـ32 عامًا وقّع لاحقًا مع نادي كومو عقدًا يمتد حتى يونيو 2029، بعد إتمام صفقة إعارة مشروطة بالشراء من ميلان، وقدم تمريرة حاسمة في أول 4 مباريات له بقميص الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء.