جيش الاحتلال يصدر إنذارا لإخلاء ميناء الحديدة اليمني تمهيدا لقصفه

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارًا لإخلاء ميناء الحديدة اليمني تمهيدًا لقصفه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: «إنذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن.. سيهاجم الجيش في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي هناك».

وأضاف: «من أجل سلامتكم، ندعو كل المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري».

وتابع: «كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر».

ودأبت إسرائيل على شن هجمات عنيفة على اليمن ضمن ما تقول إنه تفكيك للقدرة العسكرية لجماعة الحوثي ردًا على هجماتها على إسرائيل التي تقول الجماعة إنها تأتي مناصرة لغزة.

وبينما تزعم إسرائيل أن توجه ضربات على أهداف عسكرية حوثية، إلا أن الجماعة التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال اليمن ولا تحظى حكومتها باعتراف دولي تقول إن الغارات الإسرائيلية تستهدف أعيانًا مدنية.