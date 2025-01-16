تايلاند تشهد فترة غير معتادة من الطقس البارد

تشهد تايلاند، المعروفة بحرارتها الاستوائية، فترة غير معتادة من الطقس البارد، ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن هذه الفترة قد تستمر حتى منتصف فبراير المقبل، وهو ما دفع الكثير من السكان إلى إخراج ستراتهم الصوفية من جديد.

وأظهرت توقعات الأرصاد الجوية صباح اليوم الخميس، شعور السكان في جميع أنحاء تايلاند بالبرودة، ولا سيما في شمال البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة في شمال وشمال شرق البلاد، انخفضت إلى ما يتراوح بين 8 و9 درجات مئوية (ما يتراوح بين 4ر46 و2ر48 درجة فهرنهايت)، بينما وصلت إلى درجتين مئويتين في الجبال.

وكانت الأسابيع القليلة الماضية ممتعة بشكل خاص للكثيرين في العاصمة بانكوك، حيث من الممكن أن ترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى ما يتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وشهد اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بالمدينة، إلا أن درجات الحرارة المنخفضة لا تزال تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية