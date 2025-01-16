تشكيل هجومي لمانشستر يونايتد في مواجهة ساوثهامبتون في البريميرليج

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ساوثهامبتون، في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتيس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز وليني يورو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كوبي ماينو ومانويل أوجارتي.

الهجوم: أماد ديالو، أليخاندرو جارناتشو وراسموس هويلوند.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ألتاي بايندير، جودويل كوكونكي، هاري ماجواير، ثيريل مالاسيا، كاسيميرو، توبي كولير، كريستيان إريكسن، أنتوني وجوشوا زيركزي.

على الجانب الآخر، يدخل ساوثهامبتون مباراة اليوم بتشكيل يضم:.

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: جيمس بري، يان بيدناريك، تايلور هاروود بيليس، كيلي ولكر بيترس ويوكيناري سوجاوارا.

خط الوسط: ليزلي أوجوتشوكو، ماتيوس فيرنانديز وتايلر ديبلنج.

الهجوم: جو أريبو وكمال الدين سليمانا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أليكس مكارثي، ريان مانينج، ناثان وود، ويل سمولبون، فلين داونز، آدام لالانا، أدم أرمسترونج، كاميرون آرتشر وباول أونواتشو.