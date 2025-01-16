النائب محمد سليمان: مصر الداعم الأول لفلسطين ووقف إطلاق النار يخفف معاناة أهالي غزة

وجه الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، التحية للقيادة السياسية التي نجحت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في بيان له اليوم: "ما تم إعلانه اليوم بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر هو تتويج لجولات من المفاوضات التي استمرت لأكثر من عام، بهدف التوصل إلى هدنة ترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".



وأشار سليمان إلى أن ما تضمنه الاتفاق من تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعلان الرئيس السيسي الاستعداد لتقديم تلك المساعدات، يكشف حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لصالح القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن مصر كانت وما زالت وستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة استكمال المفاوضات على جميع المستويات لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبر النائب عن سعادته بردود الأفعال عقب إعلان اتفاق الهدنة، وخصوصًا في قطاع غزة، قائلًا: "سعادة المصريين دائمًا تكون مصدرها سعادة العرب، وخاصة أهالينا في فلسطين".