وزير التعليم الأسبق: دفع 500 جنيه للفرصة الثانية بامتحانات البكالوريا مخالفة للدستور

قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن نظام «البكالوريا المصرية» المقترح كبديل للنظام الثانوية العامة سيواجه «تحديات كبيرة جدًا».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC» مصر» أن أولها تعدد الفرص لدخول الامتحانات بمحاولتين في مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، ويوليو وأغسطس للصف الثالث مقابل 500 جنيه للمادة في المحاولة الأخرى.

واعتبر الرافعي ،أن «المحاولة الأخرى بـ 500 جنيه للمادة هو مخالفة دستورية وفقا للمادة 19 من الدستور المصري الذي ينص على مجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، وبالتالي هناك شبهة عدم دستورية».

وأضاف أن فرض أي رسوم أو مصروفات في أي مرحلة من مراحل التعليم تحت أي مسمى يعد شبهة عدم دستورية.

وأشار إلى أن جعل التربية الدينية مادة أساسية في الصف الثالث الثانوي «تثير جدلا كبيرًا جدًا ما دام اختلف الامتحان وأصبح أيهما الامتحان الأسهل بالتالي هناك عدم تكافؤ الفرص»؛ لاختلاف الامتحان بين الطلاب.

وتناول أحد مسارات «البكالوريا المصرية»، وهو مسار الأعمال الذي يشمل إدارة الأعمال والمحاسبة في الصف الثاني الثانوي، والذي سيخير الطالب بين مادة المحاسبة أو إدارة الأعمال.

وأوضح أنه لا يوجد معلمون اليوم من خريجي كليات التربيةمؤهلون لتدريس المحاسبة وإدارة الأعمال، مضيفا أن الحل تأهيل خريجي إدارة الأعمال تربويا لمدة عام على الأقل للتدريس، وبالتالي لا يصح تطبيق النظام الجديد من العام المقبل.