يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، غدًا الجمعة، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما ليلًا، فيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تظهر شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

- حالة البحرين المتوسط والأحمر:

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية شرقية.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف، مع رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة: 20 - 13

العاصمة الإدارية: 20 - 12

6 أكتوبر: 21 - 11

بنها: 20 - 12

دمنهور: 19 - 11

وادي النطرون: 20 - 12

كفر الشيخ: 19 - 12

المنصورة: 19 - 12

الزقازيق: 19 - 13

شبين الكوم: 20 - 13

طنطا: 19 - 12

دمياط: 20 - 15

بورسعيد: 20 - 15

الإسماعيلية: 21 - 10

السويس: 21 - 10

العريش: 20 - 11

رفح: 21 - 10