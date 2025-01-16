بابا بادجي يقود هجوم المصري أمام فاركو في الدورىي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة على ماهر عن تشكيل فريقه لملاقاة فريق فاركو بالأسبوع الثامن من الدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى السابعة مساءا على ستاد الجيش ببرج العرب .

وجاء التشكيل على النحو التالى : محمود جاد لحراسة المرمى ، أحمد عيد ، محمد هاشم ، خالد صبحى ، حسن على ، محمد مخلوف ، يوسف الجوهرى ، أحمد القرموطى ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامى ، بابا بادجى .

فيما ضمت قائمة البدلاء : محمود حمدى ، كريم العراقى ، عمرو سعداوى ، محمد دبش ، سامادو أتدجيكو ، خالد الغندور ، كريم بامبو ، سمير فكرى ، صلاح محسن .