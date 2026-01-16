الكرملين: بزشكيان أبلغ بوتين بجهود القيادة الإيرانية لتطبيع الأوضاع في البلاد

أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الإيرانية لتطبيع الأوضاع في البلاد، وفقا لبيان للرئاسة الروسية في الكرملين.

وتابع البيان: "لوحظ أن روسيا وإيران تتخذان موقفا موحدا، يدعم خفض التوترات حول إيران والمنطقة ككل بشكل سريع، ويدعم حل المشاكل الناشئة، حصرا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأكد بوتين وبزشكيان، خلال الاتصال الهاتفي، التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية، وفقا لبيان صادر عن الكرملين.

وذكر بيان الكرملين أنه "تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة في مختلف المجالات".

وكان بوتين قد بحث مع نتنياهو، الوضع في الشرق الأوسط، وإيران، بحسب بيان صادر عن الكرملين في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقال البيان : "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لبحث الوضع في الشرق الأوسط وإيران"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء في البيان: "أوضح فلاديمير بوتين رؤيته الأساسية لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة جهود الوساطة المناسبة وتيسير الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية".

ويأتي الاتصال فيما تشهد إيران منذ أواخر الشهر الماضي احتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد ، أسفرت، بحسب نشطاء، عن مقتل ما لا يقل عن 3428 متظاهرا واعتقال أكثر من 10 آلاف، حسبما أفادت منظمة "إيران لحقوق الإنسان" ومقرها أوسلو، أول أمس الأربعاء.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بالتدخل الأمريكي في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط في أعقاب التهديدات الموجهة ضد إيران.