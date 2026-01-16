أمريكا تنتقد جنوب إفريقيا لسماحها لإيران بالمشاركة في مناورات بحرية قبالة سواحل كيب تاون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا لسماحها لإيران بالمشاركة في مناورات بحرية قبالة سواحل كيب تاون، بعد ورود تقارير متضاربة حول مشاركة الجمهورية الإسلامية في هذه التدريبات.

وقالت السفارة الأمريكية في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، إكس الليلة الماضية إن "إشراك إيران في تدريبات مشتركة-بأي صفة- يقوض الأمن البحري والاستقرار الإقليمي"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأضافت السفارة الأمريكية "لا يمكن لجنوب أفريقيا أن تلقي محاضرات على العالم بشأن العدالة بينما تقيم علاقات ودية مع إيران".

وكانت سفن حربية تابعة لبعض أعضاء مجموعة دول بريكس النامية، بما في ذلك إيران وروسيا والصين ، قد وصلت إلى المياه الإقليمية لجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي لإجراء مناورات بحرية استمرت حتى اليوم الجمعة.

ومجموعة بريكس هي تحالف اقتصادي وسياسي يجمع بين خمس دول ناشئة في العالم هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ويعد البيان الأمريكي شديد اللهجة أحدث انتقاد لجنوب أفريقيا من ثاني أكبر شريك تجاري لها والذي تكافح معه جنوب أفريقيا لإصلاح العلاقات منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت جنوب أفريقيا بسبب سوء معاملة الأخيرة للأقلية البيضاء الأفريكان مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى الأمر بوقف المساعدات لجنوب أفريقيا. ونفي رئيس جنوب افريقيا ذلك.

كما انتقدت واشنطن بشدة جنوب أفريقيا لرفعها دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.