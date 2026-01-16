لاعب نيجيريا يعلق على غيابه عن مواجهة مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق كالفين باسي لاعب فولهام الإنجليزي على غيابه عن مباراة منتخب بلاده نيجيريا، ضد مصر بكأس الأمم الأفريقية.

ويتقابل منتخبا مصر ونيجيريا مساء السبت، لتحديد المركز الثالث في البطولة التي تقام بالمغرب.

وقال باسي الذي يغيب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء: "نشكر الله على كل حال، طريقة صعبة لإنهاء البطولة".

وأضاف: "المساندة والدعم، شعرنا بأننا كنا مميزين، لكن نعتذر أننا لم نكمل الطريق إلى منتهاه".

وتابع اللاعب: "قاتلنا وأعطينا كل ما لدينا، وسنبني على هذا، فلم ننتبه بعد، ولدينا ما نقاتل من أجله".

يذكر أن نيجيريا خسرت من المغرب بركلات الترجيح 4 / 3 بعد التعادل صفر / صفر، بينما خسرت مصر 1-0 من السنغال في نصف النهائي.