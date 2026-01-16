في الصين، تتسم الأسماء غالبا بالشاعرية أو الوضوح المباشر، ويعد تطبيق جديد يحظى بشعبية بين الشباب الصينيين مثالا على التوصيف الأخير.

ويحمل التطبيق ببساطة اسم "هل أنت ميت؟".

ففي الدولة الشاسعة التي يتنقل فيها الشباب بصورة متزايدة، يقدم التطبيق الجديد سهل الاستخدام- الذي اجتاح البلاد هذا الشهر-ما يقوله بالتحديد. يمكن للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في مدن بعيدة، وربما يكونون عرضة للخطر- أو هكذا يعتقد أصدقاؤهم أو أقاربهم- الضغط على دائرة خضراء كبيرة على شاشات هواتفهم لإرسال دليل على أنهم على قيد الحياة عبر الشبكة لصديق أو قريب. وتبلغ التكلفة 8 يوان ( نحو 10ر1 دولار).

فهو تطبيق بسيط ومباشر- بصورة أساسية نسخة رقمية صينية خلال القرن الحادي والعشرين للقلادات الأمريكية التي كانت مزودة بزر تحذير لكبار السن، التي كانت سببا في شهرة الإعلان التلفزيوني الشهير :" لقد سقطت، لا أستطيع أن أنهض".

وأصبح تطبيق "هل أنت ميت" الذي طوره ثلاثة من الشباب في العشرينات من عمرهم التطبيق المدفوع الأكثر تحميلا عبر متجر آبل في الصين خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية. كما أنه أصبح التطبيق الأكثر تحميلا في أماكن متنوعة مثل سنغافورة وهولندا وبريطانيا والهند والولايات المتحدة- بما يتوافق مع شعور المطورين بأن الوحدة والسلامة ليستا مجرد مشكلتين صينيتين.

وقال إيان لو (29 عاما) أحد مطوري التطبيق "كل دولة لديها شباب ينتقلون إلى المدن الكبرى لملاحقة أحلامهم".

ومر لو، الذي عمل وعاش بمفرده في مدينة شينزين بجنوب الصين لمدة خمسة أعوام، بتجربة الوحدة بنفسه. وقال إن الحاجة لتواصل سهل تكون قوية بصورة خاصة بين الانطوائيين. وأضاف: "من غير المنطقي أن ترسل رسالة يوميا تقول إنك مازالت على قيد الحياة".

وفي ظل الحياة الصينية الحديثة والمحمومة بصورة متزايدة، يعد سوق التطبيق أمرا مفهوما.

وتميل الأسر الصينية تقليديا للعيش سويا أو على الأقل على مقربة من بعضها عبر الأجيال- وهو ما كان أمرا راسخا في ثقافة الدولة حتى الأعوام الأخيرة. وهذا تغير خلال العقود القليلة الماضية في ظل التمدن والنمو الاقتصادي السريع اللذين دفعا الكثير من الصينيين للانضمام إلى ما يطلق عليه الشتات داخل أوطانهم- حيث ابتعد مئات الملايين عن آبائهم وأجدادهم وأقاربهم.

واليوم، يوجد في الصين أكثر من 100 مليون أسرة تتألف من شخص واحد، حسبما جاء في تقرير سنوي لمكتب الإحصاء الوطني الصيني خلال عام 2024.

وتقول تشين شينجو (32 عاما) التي تعيش بمفردها منذ أعوام في كونمينج، عاصمة إقليم يونان بجنوب الصين "التطبيق جديد وظريف. الاسم هل أنت ميت؟ مثير للغاية".

وستجرب تشين، التي رفضت الضغوط الاجتماعية من أجل أن تتبنى مسيرة مهنية شاقة وسريعة مثل الكثيرين في عمرها، التطبيق ولكنها تخشى بشأن أمن البيانات. وقالت" افتراضا أن الكثيرين الذين يريدون تجربة التطبيق من النساء، في حال تم تسريب معلومات بهذه التفاصيل بشأن المستخدمين، سيكون الأمر كارثيا".

وعلى الرغم من أن مثل هذا التطبيق ربما يبدو للوهلة الأولى أنه ملائم لكبار السن- بغض النظر عن مدى معرفتهم بالهواتف الذكية- فإن جميع التقارير تشير إلى أن تطبيق " هل أنت ميت؟" يحظى بشعبية كبيرة بين الأصغر سنا، باعتباره البديل الساخر لتسجيل للدخول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موقع " واي كاي، شبكة الأعمال الصينية " في تعليق " يقول بعض مستخدمي الانترنت إن التحيات عبر تطبيق " هل أنت ميت" مثل الدعابة بين الأصدقاء المقربين- عفوية وصادقة". وأضاف التعليق" وهذا يوضح سبب إعجاب الكثيرين من الشباب بهذا التطبيق".

وقام التعليق، الذي كتبه هي تاو، بتحليل المشهد الثقافي. وكتب أن نجاح التطبيق السريع " يمثل استعارة اجتماعية ذات طابع فكاهي سوداوي، يذكرنا بالانتباه إلى أحوال المعيشة والدائرة الداخلية للشباب المعاصر. يبدو أن الذين قاموا بتنزيل التطبيق يحتاجون بوضوح لأكثر من مجرد إجراء أمني فعال، فهم يتوقون إلى إشارة على أنه يتم رؤيتهم وفهمهم.

ويشار إلى أن الموت يعد موضوعا محظورا في الثقافة الصينية، ويتم تجنب الكلمة نفسها لدرجة أن الكثير من المباني في الصين ليس بها طابق رابع لأنه كلمة " رابع" و كلمة " موت " تتشابهان في نطق " سي ". واعترف لو بأن اسم التطبيق أثار ضغطا شعبيا.

وقال " الموت مسألة يتعين على كل منا أن يواجهها ". وأضاف " فقط عندما تفهم الموت تبدأ في التفكير في المدة التي ستتواجد بها في هذا العالم، وكيف تريد أن تدرك قيمة حياتك".