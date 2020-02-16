قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة الشمالي بسورية

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أفاد مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) بسقوط قتلى وجرحى في أنفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي بسورية اليوم الأحد.