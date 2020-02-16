قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة الشمالي بسورية

الأكثر قراءة
بمقدم 100 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح 238 شقة في الرحاب
بعد ظهور أول حالة حاملة لـ«كورونا».. هالة زايد لأولياء الأمور: لا داعي للكمامات في المدارس
رئيس الزمالك: «أنا اللي اشتريت» بن شرقي
إخلاء سبيل السائح المتهم بالتحرش بفرد أمن في مطار الغردقة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
نعملاأحدهما فقطغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفاد مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) بسقوط قتلى وجرحى في أنفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي بسورية اليوم الأحد.