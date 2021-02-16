أديداس تدرس بيع شركة ريبوك الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة الأحذية والملابس الرياضية الألمانية أديداس اعتزامها بيع شركة ريبوك الأمريكية التابعة لها.

وقالت أديداس في بيان إنها "قررت بدء عملية رسمية تستهدف بيع ريبوك".

وأضافت الشركة الألمانية أنها تعتزم التركيز على تعزيز وضع علامتها التجارية الأساسية ريبوك في السوق العالمية.

وأشارت إلى أنه مازال من غير الواضح ما الذي سيحدث لريبوك، مضيفة أنه سيتم إعلان نتائج الفرع الأمريكي "كأنشطة منفصلة اعتبارا من الربع الأول من 2021".

وقال كاسبر رورستيد الرئيس التنفيذي لأديداس إنه "بعد تفكير عميق توصلنا إلى استنتاج أن أديداس وريبوك ستتمكنان بصورة أفضل من تحقيق قدراتهما على النمو في حالة استقلالهما عن بعضهما البعض".

وأضاف رورستيد "سنعمل بجد خلال الشهور المقبلة من أجل ضمان مستقبل ناجح للعلامة التجارية ريبوك والفريق المسؤول عنها".

يذكر أن أديداس استحوذت على ريبوك في 2006 ولكن الشركة الأمريكية تعاني من خسائر مستمرة.