داخلية كردستان العراق تؤكد استمرار التحقيق لكشف منفذي هجوم أربيل

أكدت وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، استمرار التحقيقات للكشف عن منفذي القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة الإقليم أمس الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنها بدأت بالتعاون مع قوات التحالف الدولي تحقيقا بشأن الهجوم، مشيرة إلى أن عدة صواريخ أصابت الليلة الماضية مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في المدينة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية، بينهم خمسة في المطار وثلاثة في المدينة، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية.

وأضافت: "وبعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والشرطة، تحقيقاً فورياً، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ".

وأوضحت الوزارة أن "هجوم الليلة الماضية نُفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي".

وأكدت أن "جميع المتورطين في الهجوم، سيتم فضحهم وسينالون جزاءهم العادل".