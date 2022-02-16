مصرع سيدة أسفل عجلات قطار في كفر الشيخ

شهد شريط السكة الحديد بمدينة دسوق، بمحافظة كفرالشيخ، في المسافة الواقعة بين كوبري المدير، ومحطة قطار دسوق، حادث تصادم قطار بسيدة نتج عن ذلك مصرع سيدة في العقد الخامس من العمر.



وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار قلين دسوق بسيدة تدعى "كريمة محمد فريد إسماعيل"، قبل وصوله إلي محطة قطار دسوق، لتتوفى السيدة متأثرة بإصابتها في الحال.



انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ لموقع الحادث، وتبين أن السيدة مقيمة بمنطقة المستعمرة في مدينة دسوق، وتبلغ من العمر 51 عاما، ليتحرر محضر بذلك إداري قسم شرطة دسوق، ويتم نقل السيدة عن طريق سياراة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.



واستقبلت مشرحة مستشفى دسوق العام استقبلت جثة السيدة تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بدفن الجثمان بمعرفة أهليتها بعد ورود تحريات المباحث عن الواقعة.