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أُصيب 4 أطفال أشقاء بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة بطاطس شيبسي مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الصف، إشارة من مستشفي الصف، يفيد بوصول 4 أطفال مصابين بحالة تسمم، لتناولهم وجبة مجهولة المصدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن الأطفال أشقاء وأصيبوا بحالة إعياء عقب تناولهم شيبسي مجهول المصدر، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.