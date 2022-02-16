ملاكم فلبيني يتعهد بمكافحة المخدرات إذا انتخب رئيسا

تعهد رمز الملاكمة الفلبيني والمرشح الرئاسي ماني باكياو، بمحاربة المخدرات "بالطريقة الصحيحة" مع اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، وليس عن طريق إطلاق النار في الشوارع، وذلك في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن باكياو (43 عاما) قوله، في تصريحات صحفية، إنه سيُطلق تحقيقًا دوليًا في الحرب الدامية على المخدرات التي شنها الرئيس رودريجو دوتيرتي، إذا تم انتخابه، بجانب منح المشتبه بهم محاكمة عادلة وحق الدفاع عن أنفسهم وإعادة تأهيلهم.

وأضاف باكياو، بطل العالم السابق للملاكمة والذي كان ذات يوم حليفًا قويًا للرئيس، أنه سيكون منفتحًا على العود للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي انسحبت منها الفلبين عام 2018.

إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن باكياو يأتي متخلفًا بأكثر من 50 نقطة عن المرشح الأوفر حظًا فرديناند ماركوس جونيور، للفوز بمنصب الرئيس في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

ويقول المنتقدون والجماعات الحقوقية إن المسؤولين عن تطبيق القانون في الفلبين أعدموا دون محاكمة مئات المشتبه بهم في قضايا المخدرات بناء على الحملة التي أطلقها دوتيرتي، إلا أن الشرطة تقول إن القتلى كانوا مسلحين وقاوموا الاعتقال بعنف.

يشار إلى أن دوتيرتي تسبب في غضب دولي بسبب المزاعم بطريقته الدموية للتخلص من الإتجار بالمخدرات بجانب رفضه التحقيق معه في جرائم ضد الإنسانية.