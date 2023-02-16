تحرير 52 مخالفة تموينية في الدقهلية

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحال بيع السلع الأساسية؛ لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

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وأوضح أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية المنفذة بالمراكز والمدن، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وقال إن الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال المنفذة من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 52 محضرا.

وقرر المحافظ، إحالة جميع المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينيّة على المخابز والأسواق والمحلات، وتقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ووجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة قرارات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات شملت مراكز ومدن المنصورة دكرنس وشربين وطلخا وتمي الأمديد وميت غمر.