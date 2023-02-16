ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدون تراخيص، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وزنت كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

كما نجح رجال مباحث قسم شرطة حلوان في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده في دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ140 ألف جنيه تقريبا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.