زيلينسكي يفتتح غدا الجمعة مؤتمر ميونخ للأمن بإلقاء خطاب عبر الفيديو

يفتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا الجمعة، مؤتمر ميونخ الدولي للأمن وذلك بإلقاء خطاب عبر تقنية الفيديو.

وفي أعقاب ذلك، سيتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اللقاء الذي يشارك فيه ساسة وخبراء من 96 دولة.

وتركز النسخة الحالية من أهم ملتقى للساسة وخبراء الأمن في العالم لبحث السياسة الأمنية والذي تبدأ فعالياته من 17 حتى 19 فبراير الجاري، على الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، لم تتم دعوة القيادة الروسية إلى حضور هذا المؤتمر، وبرر رئيس المؤتمر كريستوف هويسجن هذا الأمر بأنه لا يرغب في أن يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته منتدى لدعايتهم، كما لم يتم توجيه الدعوة إلى القيادة الإيرانية وساسة حزب البديل من أجل ألمانيا وذلك على خلاف الأعوام الماضية.

ويشارك في المؤتمر 40 رئيس دولة ورئيس حكومة بالإضافة إلى قرابة 100 وزير.

وعلى هامش المؤتمر غدا، يعتزم شولتس إجراء محادثات مع وانج يي، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن هناك توترات كبيرة بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الراهن بسبب إسقاط بالون صيني يحتمل أنه بالون تجسس بعد أن تم اكتشافه في أجواء الولايات المتحدة.

كما سيعقد شولتس في مساء الغد اجتماعين ثلاثيين، الأول يجمعه مع ماكرون ورئيس الوزراء الصربي الكسندر فوتشيتش حيث يبحثون الصراع بين صربيا وكوسوفو. وفي أعقاب ذلك سيحضر شولتس مأدبة عشاء مع ماكرون والرئيس البولندي اندريه دودا.

يشار إلى أن اللقاء الثلاثي الألماني-الفرنسي-البولندي يقام منذ أكثر من 30 عاما، ويطلق على صيغة المحادثات هذه "مثلث فايمار".