أطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة بالطرق القانونية السليمة للسفر، والتعريف بالبوابة المصرية للعمرة، حيث تبث الحملة في عدد من القنوات والبرامج التلفزيونية الكبرى، وإذاعة القرآن الكريم، والمواقع الإلكترونية والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار: "باب أمان"؛ لوصف آليات السفر القانونية عبر شركات السياحة، ومن خلال البوابة المصرية للعمرة، طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 المنشئ للبوابة.

وتستهدف الحملة، توعية المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بأن البوابة المصرية للعمرة هي المنفذ الرسمي والقانوني لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة والآثار.

وتشرح فوائد السفر عن طريق البوابة من ضمان لحقوق المعتمر، وتوفير أفضل السبل لسلامته وراحته وأمانه، وتقديم أفضل الخدمات له طوال الرحلة وضمان جودة البرامج المتعاقد عليها مع شركة السياحة ومراقبة التنفيذ من خلال وزارة السياحة والأثار، وأن البوابة لديها آلية لتلقي شكاوى المعتمرين لحظة بلحظة وتتجاوب معها وتسعى لحلها فورا.

وتشير الحملة التي أطلقتها الغرفة، إلى أن البوابة المصرية للعمرة توفر معلومات كاملة عن قائمة الشركات السياحية المعتمدة لتحمي المواطن من التعرض للنصب أو الابتزاز من سماسرة العمرة، ووجود البرنامج الذي تعاقدت عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، واسم المشرف المرافق لك فى الرحلة.

وتتضمن الحملة، عرض أفلام قصير يشارك فيها النجم الكبير حمادة هلال، وإخراج المخرج سامح خضير، بالإضافة إلى أغنية وأفلام جرافيك تتناول تعريف المواطن بآلية عمل بوابة العمرة، وضرورة التعامل مباشرة مع شركات السياحة المسجلة عليها، والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على الرقم التعريفي الذي يضمن صحة إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية، وعدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال البوابة.

وتقدم الحملة، عبر رسائلها مجموعة من النصائح أهمها حصول المعتمر على الرقم التعريفي الذي يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة، وإتمام حجز وسائل السفر، والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

ويتيح الرقم التعريفي للجهات المسؤولة، مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما، والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجهه.

وتوجه الحملة، تحذيرات غرفة شركات السياحة، إلى جموع المواطنين، من التعامل مع أية كيانات أو أفراد تعلن عن برامج عمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأية وسيلة أخرى.

وأكدت أهمية التوجه فورا لأي شركة سياحة معتمدة ومسجلة على الموقع الإلكتروني لبوابة العمرة المصرية، حتى لا يقع المواطن فريسة سهلة للنصب والاحتيال، لاسيما وان الحملة ستكون مذاعة عبر القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والقنوات الراديو.