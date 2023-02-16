التعادل يحسم قمة برشلونة ومانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب كامب نو مساء اليوم الخميس، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي.

وبادر برشلونة بالتسجيل عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة 50، لكن الفريق الإسباني لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز ماركوس راشفورد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 53.

وواصل راشفود هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، بعدما سبق له التسجيل في اللقاءات الثلاثة الأخيرة ليونايتد في الدوري الإنجليزي.

وأضاف مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 59، حيث جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جوليس كوندي، لاعب برشلونة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لكن البرازيلي رافينيا منح التعادل للفريق المضيف من جديد، في الدقيقة 76.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب، والتي ستقام على ملعب اولد ترافورد يوم الخميس القادم.