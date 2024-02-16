رئيس المجلس الأوروبي: نافالني توفي من أجل مثله العليا

ذكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على موقع التواصل الاجتماعي إكس، الذي كان يعرف سابقا باسم تويتر، أن المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، توفي من أجل مثله العليا.

وقال ميشيل "المقاتلون يموتون. لكن النضال من أجل الحرية لا ينتهي أبدا".

وأضاف ميشيل "ناضل نافالني من أجل قيم الحرية والديمقراطية، وقدم التضحية القصوى من أجل مثله العليا.

وتابع: "اتقدم بأخلص التعازي لأسرته. وإلى هؤلاء الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية بمختلف أنحاء العالم وفي أحلك الظروف".

وأعلنت دائرة السجون الاتحادية الروسية، في وقت سابق اليوم الجمعة، وفاة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في السجن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة على أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الوفاة.

وذكرت دائرة السجون أن نافالني (47 عاما) سقط على الأرض، اليوم الجمعة، بعد فترة سير في المستعمرة العقابية التي يقبع بها، حيث فقد الوعي على الفور، وأضافت أن محاولات المسعفين لإنعاشه باءت بالفشل.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وفاة نافالني، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وذكر فريق نافالني أنه لم يتلق بعد تأكيدا لوفاته.

ونقلت صحيفة "نوفايا جازيتا" المستقلة عن ليونيد سولوفيوف محامي نافالني قوله: "لن أعلق على الإطلاق، بناء على طلب أسرة أليكسي نافالني".