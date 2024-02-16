أعرب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الإسماعيلية، لحساب الجولة الـ 12 من الدوري العام.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر الله على الأداء والفوز وكل شيء حققناه اليوم، وأهدي هذا الفوز للجماهير التي جاءت لمساندتنا، وكذلك اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: "سنغلق صفحة مباراة سيراميكا كليوباترا، وسنبدأ التركيز على مباراة الزمالك المقبلة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا في هذا اللقاء".

وتابع: "قائمتنا هذا الموسم، يوجد بها لاعبين كثر من صغار قطاع الناشئين، لكنهم كبار في الملعب".

وأكمل: "إيهاب جلال المدير الفني للفريق، دائمًا يكون لديه الجديد، ويحرص على تصعيد اللاعبين الشباب، وجميع الموجودين حاليًا في الفريق مميزين".

وأتم عبد الرحمن مجدي تصريحاته قائلًا: "إياد العسقلاني لعب بعض المباريات، ثم احترف خارج مصر، كل اللاعبين الموجودين مميزين للغاية".