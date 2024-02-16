 إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية في المنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 8:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 8:56 ص

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بقرى نزلة حسين ودمشير والبرجاية بمركز المنيا، وحي غرب مدينة المنيا، نظمت حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة.


وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قسم التنظيم قام بإزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني بمساحة 1844 متر.

وأضاف رئيس مدينة المنيا أنه تم التعامل الفورب معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، واسترداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.


قام بالإشراف على الحملات نواب رئيس مركز ومدينة المنيا، ورؤساء المجالس المحلية ورئيس حى غرب وقسم التنظيم.

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