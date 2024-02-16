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أعداد جريدة الشروق
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مصدر مسئول ينفي اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني


نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 7:20 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 7:20 م
قال مصدر مسئول بهيئة المعابر والحدود في غزة، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح المصدر، مساء اليوم الجمعة، أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وذكر أن النازحين قاموا بعد إشعال إطارات السيارات، بفتح بوابة المعبر والاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.

وأكد أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.

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