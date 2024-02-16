تقرير: مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين في إطلاق نار جنوبي إسرائيل

أعلن الاسعاف الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل شخصين جنوبي إسرائيل جراء هجوم يعتقد أنه إرهابي، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، في تقرير أولي، بإصابة ستة أشخاص، منهم رجل (20 عاما) في حالة حرجة، وثلاثة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه في أن الهجوم "إرهابي"، وأوضحت أن منفذ الهجوم يعتقد أنه أطلق النار على محطة للحافلات في جنوب البلاد قبل أن يتم "تحييده" من جانب مدنيين.

وقالت الشرطة إن قوات الأمن تواصل تمشيط المنطقة بحثا عن مشتبه بهم آخرين محتملين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الإرهابي من سكان شعفاط شرقي القدس ويحمل إقامة إسرائيلية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

من جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "يذكرنا هذا الهجوم بأن البلاد كلها هي جبهة وأن القتلة، الذين لا يأتون من غزة فقط، يريدون قتلنا جميعا".