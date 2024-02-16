ألقت شرطة العاصمة البلجيكية بروكسل القبض على أكثر من 100 من مشجعي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وفقا لتقرير صحفي بلجيكي أمس الخميس.

وذكرت بوابة (في آر تي) الإخبارية البلجيكية أن الشرطة قامت بذلك كإجراء احترازي، قبل لقاء فرانكفورت ومضيفه يونيون سانت جيلواز، في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وذكر المصدر ذاته أنه تم احتجاز 130 شخصا بصورة مؤقتة قبل المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2 على ملعب (لوتو بارك).

ونقل عن متحدث باسم الشرطة قوله "مرت الأمور دون وقوع أي حوادث. ومن أجل عدم الإخلال بالنظام العام، سيتم احتجاز أولئك المشجعين حتى ما بعد المباراة. وسيتم إطلاق سراحهم عقب اللقاء ويمكنهم العودة إلى فرانكفورت".

وبحسب ويلي سيجرز عمدة بلدة ديلبيك، فقد شوهدت العديد من السيارات التي تحمل لوحات ترخيص ألمانية في منطقة المسبح في المدينة، على بعد حوالي كيلومترين من ملعب المباراة.

أشار سيجرز إلى أن أرقام التسجيل تم إرسالها إلى الشرطة الفيدرالية لتحليل المخاطر، مضيفا أن لوحات الترخيص هذه كانت مرتبطة بعناصر متشددة في القاعدة الجماهيرية لفريق فرانكفورت.