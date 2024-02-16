أكدت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، استمرار الأجواء الشتوية الممطرة بالمحافظة الجمعة، وتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



وأضاف بيان الشبكة وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتكون درجة الحرارة المتوقعة للعظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة.



وأوضح البيان أنه بسبب موجة الطقس المتغير، ترفع الشبكة حالة الاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع الأزمات بكافة أنواعها والتنسيق مع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وغرف عمليات المديريات الخدمية لتلقي البلاغات عند حدوث أي طوارئ في حينه وسرعة تلبية البلاغات والتعامل الفوري معها.