الأهلي يفرض برنامجا غذائيا على لاعبيه قبل مواجهة بلوزداد

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خصص إيهاب علي استشاري التغذية لفريق الأهلي برنامجا غذائيا خاصا للاعبين قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ووضع استشاري التغذية هذا البرنامج لأن مواجهة بلوزداد تعد أول مباراة رسمية للفريق بعد فترة التوقف الأخيرة نتيجة لارتباطات المنتخب في كأس الأمم التي أقيمت في كوت ديفوار.

وقال استشاري التغذية إن البرنامج الغذائي للفريق قبل مباراة شباب بلوزداد بدأ منذ ثلاثة أيام بعمل قياسات بدنية متخصصة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًّا من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.