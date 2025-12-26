مسؤول أميركي: ضربتنا في نيجيريا تمت بناء على طلبها

قال مسؤول أميركي إن الضربة العسكرية الأميركية في نيجيريا، تمت بناء على طلب من السلطات النيجيرية.



وأوضح المسؤول أن ​الضربة ⁠تمت في ولاية سوبوتو شمال غربي نيجيريا، وأسفرت عن ⁠مقتل عدد ‌من عناصر تنظيم "داعش".

وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن بلاده شنت ضربة استهدفت تنظيم "داعش" في نيجيريا.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "الليلة، وبتوجيه مني كقائد أعلى للقوات المسلحة، شنت الولايات المتحدة ضربة قوية وقاتلة ضد داعش الإرهابيين الأوغاد شمال غربي نيجيريا".

وزعم الرئيس الأميركي أن المستهدفين "كانوا يقتلون بوحشية، في المقام الأول، المسيحيين الأبرياء، بمستويات لم نشهدها منذ سنوات، بل وحتى قرون".