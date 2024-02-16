 شارات سوداء ودقيقة حداد.. كاف يوافق على طلب الأهلي في مباراة بلوزداد - بوابة الشروق
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شارات سوداء ودقيقة حداد.. كاف يوافق على طلب الأهلي في مباراة بلوزداد

محمد جلال
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 7:50 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 7:50 م

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره بموافقته على ارتداء لاعبي الفريق شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا ‏على روح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل، قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الأهلي قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي للموافقة على ارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا قبل المباراة، التي تجمع ‏الفريقين على ملعب 5 جويلية مساء اليوم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني‎.‎


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