يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره وولفرهامبتون في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

ويلعب ليفربول ضد وولفرهامبتون على ملعب «الأنفيلد» في إطار مواجهات الجولة الـ 25 من «البريميرليج».

إذا قام محمد صلاح بصناعة تمريرة حاسمة غدًا الأحد، فسوف يعادل الرقم القياسي في ليفربول لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سجله ستيف ماكمانامان بـ15 تمريرة حاسمة في موسم 1995-1996.

وفي حال تقديم محمد صلاح تمريرتين حاسمتين على الأقل في أنفيلد سيحقق رقمًا قياسيا جديدا لليفربول، وهو في طريقه لتسجيل المزيد من الأهداف في موسم واحد أكثر من أي لاعب آخر في أي ناد آخر.

وتمكن محمد صلاح من صناعة 14 تمريرة حاسمة في سجله من 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يبلغ متوسط ​​صلاح 0.58 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، مما يعني أنه سينهي الموسم برصيد 22 تمريرة حاسمة من 38 مباراة كاملة.

ويمثل هذا الإجمالي رقمًا غير مسبوق في البريميرليج، حيث يتقاسم الرقم القياسي الحالي للتمريرات الحاسمة في الموسم الواحد كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي 20 تمريرة حاسمة في موسم 2019-2020 وأسطورة أرسنال تييري هنري بصناعة 20 هدفًا في موسم 2002-2003 .