نال فيلم "تجول للدهشة - Wander To Wonder"، بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصيرة بريطاني، وذلك بحفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ78، والتي تقيمها الأكاديمية البريطانية للأفلام لفنون الفيلم والتلفزيون، في دار الأوبرا الملكية البريطانية.

وتنافس على الجائزة كلا من "وداعا - Adios"، و"عيد ميلاد موج - Mog’s Christmas".

وجاء أكثر الأفلام ترشحا للجوائز فيلم "المجمع المغلق - Conclave"، والذي ترشح لـ12 جائزة، وتلاه فيلم "إيميليا بيريز - Emilia Pérez"، والذي ترشح لـ11 جائزة، ثم فيلم "الوحشي - The Brutalist"، والذي ترشح لـ9 جوائز، في مختلف الفئات، من بين أفضل فيلم، وسيناريو، وتصوير، ومونتاج، وإخراج، وصوت، إلى جانب جوائز التمثيل.