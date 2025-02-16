وزير الثقافة الإيطالي يؤكد القوة التاريخية للعلاقات بين مصر وإيطاليا

أكد وزير الثقافة الإيطالي "ألكساندرو جولي" عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، معربًا عن سعادته بالاحتفال بوصول السفينة الإيطالية "أميريجو فسبوتشي"، المعروفة عالميًا بأنها أجمل سفينة في العالم، إلى الإسكندرية.

وأكد خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم السبت بمناسبة وصول السفينة الإيطالية، أن تواجد "أميريجو فسبوتشي"، السفينة الأجمل في العالم، في الإسكندرية يعكس ويجسد عمق الروابط التاريخية، كما يؤكد قوة أواصر الصداقة بين الجانبين، واصفًا الحدث بالاستثنائي.

جاء ذلك بحضور وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، وسفير إيطاليا بالقاهرة "ميكيلي كواروني"، ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد.

وأشار إلى أن احتفالية اليوم يشارك فيها فنانون من مصر وإيطاليا، مما يجدد الشغف لدى المصريين والإيطاليين بالأوبرا والفن.

وأوضح أن الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم السبت تأتي بمناسبة وصول السفينة الأجمل في العالم إلى الإسكندرية، حيث تحمل السفينة الشراعية العلم الإيطالي منذ عام 1931، وتُعد أقدم سفينة لا تزال في الخدمة بالبحرية الإيطالية.

وتابع: على مدى ما يقرب من 100 عام، أبحرت "أميريجو فسبوتشي" في بحار العالم أجمع، وأصبحت سفيرة ورمزًا للثقافة والهوية الإيطالية.

كما تحدث عن عمق الروابط بين مصر وإيطاليا، وخاصة مدينة الإسكندرية، قائلًا: "إن أميريجو فسبوتشي وصلت إلى الإسكندرية، المدينة التي يتجاوز عمرها ألف عام، والتي تعد جسرًا بين الشرق والغرب".

وأضاف: "هناك العديد من الأحداث التاريخية التي تربط الإسكندرية بإيطاليا، وتحكي قصة طويلة من الاحترام والعلاقات المتبادلة. نحن نسلط الضوء على هذا التراث الثقافي المشترك الممتد منذ عهد كليوباترا، مرورًا بقرون عديدة، وحتى الآن".

وفي سياق متصل، أكد سفير إيطاليا بالقاهرة عمق العلاقات الثقافية التي تربط بين مصر وإيطاليا، معربًا عن سعادته بالتواجد أمام السفينة الأجمل عالميًا، والتي ترسو في الإسكندرية.

وأشار إلى أن حضور وزير الثقافة الإيطالي يعكس العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، موضحًا أن الإسكندرية استضافت جالية إيطالية كبيرة، كان من بينهم معماريون وفنانون، وأن الاحتفالية تتضمن مقطوعات من أوبرا "عايدة" ومن المسرح الغنائي الإيطالي. كما وجه التحية إلى محافظ الإسكندرية والحضور الذين شاركوا في الاحتفالية.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، الفريق "أحمد خالد"، أن تواجد السفينة الإيطالية "أميريجو فسبوتشي"، المعروفة عالميًا بأجمل سفينة في العالم، والتي ترسو في ميناء الإسكندرية، يعكس قوة العلاقات بين مصر وإيطاليا.

وأوضح أن تواجد السفينة الإيطالية الأجمل في العالم يعكس اندماج الثقافتين، مع مشاركة العديد من الفنانين المصريين والإيطاليين، والحضور القوي لأوبرا "عايدة"، مؤكدًا أن استضافتها تمثل فخرًا وسعادةً بوجود أجمل سفينة في العالم.