روبرت باتينسون يعلن موعد تصوير الجزء الثاني من فيلم باتمان

قال النجم روبرت باتينسون، إن تصوير الجزء الثاني من فيلم The Batman للمخرج مات ريفز من المقرر أن يبدأ في نهاية عام 2025.

وصرح باتينسون، بذلك خلال حديثه لموقع "ديدلاين" على السجادة الحمراء في لندن، لفيلمه الجديد Mickey 17، مؤكدا أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل حبكة الفيلم المنتظر لريفز، لكنه وصفه أنه "رائع".

يأتي تأكيد باتينسون بعد تأجيل موعد إصدار الفيلم من 2 أكتوبر 2026 إلى 1 أكتوبر 2027 من قبل شركة وارنر براذرز، وقال المخرج ريفز لموقع "ديدلاين" في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب إن الجزء الثاني من فيلم باتمان سيبدأ التصوير في وقت ما –لم يحدده- في عام 2025.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة DC جيمس جان، فإن السيناريو لم يكن جاهزًا بالكامل، وهو ما جعله لا بد من تأجيله.

تم تأكيد الجزء الثاني لأول مرة في معرض CinemaCon في أبريل 2022، وهو حدث سنوي يُقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، يعتبر بمثابة نقطة تجمع بارزة للمحترفين من صناعة الأفلام داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال مقابلة أجريت مؤخرًا في مؤتمر المعجبين MegaCon في أورلاندو، قال النجم آندي سيركيس عن المشروع: "أنا متشوق له مثلكم جميعًا. لقد أخبرني مات ريفز بقصة The Batman 2 وكنت متحمسًا جدًا عندما علمت بها".

وقال ريفز لديدلاين سابقًا عن الفيلم: "نحن نفعل شيئًا يستكمل القصة وهو شيء آمل حقًا أن يفاجئ الناس".

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم قد حقق ما يقرب من 800 مليون دولار لشركة وارنر براذرز وحصل على مراجعات إيجابية بشكل عام بالإضافة إلى ثلاثة ترشيحات لجوائز الأوسكار.

وهذا العمل ليس الوحيد الذي ينشغل به باتينسون في 2025، فهو أيضا يقوم بتصوير فيلم Odyssey للمخرج كريستوفر نولان، بمشاركة توم هولاند وزينديا وآن هاثاواي.