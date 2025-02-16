رئيس فنلندا يحث أوروبا على دعم أوكرانيا في المحادثات التي تسعى إليها الولايات المتحدة مع روسيا لإنهاء الحرب

دعا رئيس فنلندا، اليوم الأحد، إلى إعادة تسليح أوكرانيا وفرض "أقصى ضغط على روسيا" من خلال فرض عقوبات وتجميد الأصول في الفترة التي تسبق المفاوضات المحتملة التي تسعى الولايات المتحدة لإجراءها لإنهاء الحرب.

وجاءت تعليقات الرئيس ألكسندر ستوب في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لاستضافة اجتماع يهدف إلى تعزيز رد أوروبا على دبلوماسية أمريكية حازمة.

وفي اليوم الأخير من مؤتمر ميونخ للأمن، سعى ستوب وقادة أوروبيون آخرون إلى التخطيط لكيفية انتقال الاتحاد الأوروبي من الأقوال إلى مزيد من الأفعال والبقاء على صلة بالأحداث في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لوقف الحرب.

وحدد ستوب ثلاث مراحل هي : "ما قبل التفاوض"، ووقف إطلاق النار، ومفاوضات السلام طويلة الأمد.

وأضاف ستوب قائلا: "المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل المفاوضات، وهذه هي اللحظة التي نحتاج فيها إلى إعادة تسليح أوكرانيا وممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا، وهذا يعني فرض عقوبات، وتجميد الأصول، حتى تبدأ أوكرانيا هذه المفاوضات من موقع قوة."



