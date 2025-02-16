مسئول باتحاد الغرف التجارية: تسهيل الإفراج الجمركي حقق وفرة بالسلع واستقرارا بالأسعار

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة سارعت للعمل على تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن السلع، ما أسهم في توفير كافة المنتجات الغذائية في الأسواق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن أسعار الياميش شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 20% هذا العام مقارنة بعام 2024.

وأشار إلى تراجع سعر السكر من 60 جنيهًا العام الماضي إلى مستوى يتراوح بين 28 و32 جنيهًا حاليًا.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بالإفراج عن جميع السلع المحتجزة في الجمارك، مع توفير العملات الأجنبية للمستوردين.

ونوه بأن هذا الأمر ساهم في ضخ المنتجات بالأسواق المحلية، ومن ثم حدوث استقرار في الأسعار.

وشدد بشاي على أن المنتجات المصرية تخضع لرقابة صارمة لضمان جودتها، لافتًا إلى أن تقليل كميات بعض السلع يتم وفق حسابات اقتصادية مدروسة.

وأكد وجود وفرة في جميع المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، مع استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة.