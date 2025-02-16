مسؤولون كبار سيلتقون الأسبوع المقبل للتحضير لقمة ترامب وبوتين

من المتوقع أن يلتقي كبار المسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية لوضع الأساس لقمة محتملة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في أقرب وقت نهاية الشهر الجاري، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن أشخاص مطلعين على الموضوع.

ولا تزال تفاصيل الاجتماع وقائمة الحضور قيد العمل، ولكن الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الخطط قالوا إن المجموعة من المرجح أن تتألف من مستشاري الأمن القومي. والهدف هو تحديد موعد قبل بدء شهر رمضان في مارس، بحسب أحد الأشخاص.

ولم يتم إبلاغ معظم الأوروبيين حتى الآن، وفقا لمسؤول آخر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يكون هناك مسؤولون من أوكرانيا، إلا أنهم لا يبدو أنهم مطلعون تماما على التحضيرات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت إن أوكرانيا لن تقبل أبدا صفقات تتم وراء ظهرنا دون مشاركتنا. وينبغي أن ينطبق نفس المبدأ على جميع أوروبا". ولم يرد مكتب زيلينسكي على الفور على استفسار بشأن الاجتماع.