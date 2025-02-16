ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع بمحطة للسكك الحديدية بالهند إلى 18 شخصا على الأقل

لقى 18 شخصا على الأقل، بينهم 14 سيدة حتفهم، في حادث تدافع بمحطة للسكك الحديدية في العاصمة الهندية نيودلهي، حسبما أفادت وكالة برس تراست اوف انديا اليوم الأحد.

ووقع حادث التدافع مساء السبت فيما احتشد آلاف الأشخاص في محطة القطارات انتظارا لركوب قطار متجه إلى موقع مهرجان "ماها كومب" الهندوسي شمالي الهند، حسبما قال رئيس وزراء دلهي أتيشي.

وكان مسئول هندي قد أعلن أمس السبت أن عدد الضحايا 15 شخصا على الأقل.

ووقع الحادث بعدما انزلق عدد من الركاب وسقطوا على آخرين أثناء نزولهم من جسر مشاة يربط أرصفة القطارات.

وقالت شيلا ديفي، التي تواجدت في مستشفى لوك ناياك جاي براكاش في نيودلهي لنقل جثة زوجة ابنها إن الإعلان عن تغيير في أرصفة القطارات أدى لحدوث ارتباك بين الركاب مما أدى للتدافع.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه "حزين بسبب الحادث".

وكتب عبر منصة إكس: "أتوجه بقلبي إلى جميع من فقدوا أحبائهم. وأصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين. إن السلطات تساعد جميع من تضرروا جراء هذا التدافع".

وقال وزير السكك الحديدية أشواني فايشناو إن أمرا صدر بفتح تحقيق للوقوف على سبب التدافع.

وكان ما لا يقل عن 30 شخصا قد لقوا حتفهم في حادث تدافع الشهر الماضي خلال مهرجان يستمر ستة أسابيع، عقب أن احتشد الملايين للغطس في مياه نهر مقدس.