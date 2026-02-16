الزمالك يتعادل مع حرس الحدود في بطولة الجمهورية للشباب

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الزمالك وحرس الحدود التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب الفريق الأبيض بمقر النادي في ميت عُقبة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الجمهورية للشباب.

وكانت المباراة قد تمت إعادتها بقرار من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعدما أقيمت قبل نحو أسبوعين وتوقفت في الدقيقة 22 اعتراضا من نادي حرس الحدود على عدم توفر سيارة إسعاف منذ انطلاق المواجهة.

وسجل أحمد خالد السمبوك هدف الزمالك الوحيد، بينما كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1 ولم يسجل أي من الفريقين أهدافا في الشوط الثاني.

وحرص مسؤولو الزمالك على التأكد من وجود سيارة الإسعاف قبل وقت كاف من انطلاق المباراة.