 كهربا يظهر للمرة الأولى مع إنبي أمام البنك الأهلي
الإثنين 16 فبراير 2026 10:11 م القاهرة
كهربا يظهر للمرة الأولى مع إنبي أمام البنك الأهلي

عمرو سليم
نشر في: الإثنين 16 فبراير 2026 - 9:47 م | آخر تحديث: الإثنين 16 فبراير 2026 - 9:50 م

شارك محمد عبد المنعم كهربا في مباراة فريقه إنبي للمرة الأولى أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد بترو سبورت.

ودخل كهربا المباراة كبديل في الدقيقة 78 بدلًا من أقطاي عبد الله.

وكان كهربا قد انضم إلى فريق إنبي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع فريق القادسية الكويتي.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.


