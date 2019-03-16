نيكاراجوا تطلق سراح 50 سجينا للحفاظ على استمرار الحوار مع المعارضة

قالت حكومة نيكاراجوا، أمس الجمعة، إنها ستطلق سراح 50 سجينا بعدما أوشكت المحادثات مع المعارضة على الانهيار.

وأستأنف ممثلون عن الحكومة وجماعة التحالف المدني التي تمثل المعارضة محادثات في أواخر فبراير الماضي في محاولة لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ 11 شهرا .

وتشير تقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص فضلا عن اعتقال المئات منذ بدء الاحتجاجات في أبريل ضد الرئيس دانيال أورتيجا الذي يتهمه المعارضون بالفساد وبانتهاك حقوق الإنسان.

ورفض أورتيجا (73 عاما) الدعوات إلى استقالته.

وقالت الحكومة في بيان أمس الجمعة، إنها أمرت بإطلاق سراح 50 شخصا كانوا محتجزين "لارتكاب جرائم ضد الأمن العام.. والسلم العام".

وأفادت صحيفة "لا برينسا" اليومية بأن السجناء، الذين تعتبرهم المعارضة سجناء سياسيين غادروا سجنين في عدة حافلات.