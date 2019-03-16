مواطنو سلوفاكيا يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

انطلقت انتخابات الرئاسة في سلوفاكيا، اليوم السبت، حيث يحق لأكثر من أربعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس الدولة القادم.

وتعتبر زوزانا كابوتوفا، وهي محامية ليبرالية تعمل في مجال الحقوق المدنية، من حزب سلوفاكيا التقدمية، المرشحة الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات، لتصبح أول امرأة تتولي منصب الرئاسة في سلوفاكيا حال فوزها.

وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، ستجرى جولة إعادة في 30 مارس بين المرشحين اللذين سيحصلان على أكبر عدد من أصوات الناخبين.

والمنافس الأبرز لكابوتوفا، هو ماروس سيفكوفيتش، مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وهو سياسي مستقل يؤيده الائتلاف الحاكم "سمير- اس دي" الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط.

ويتنافس في الانتخابات 13 مرشحًا، وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة 10 مساء (0600 وحتى 1900 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج يوم غد الأحد.